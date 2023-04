Prix du carburant : le syndicat des pompistes de Haute-Corse demande au préfet un "système compensatoire"

Le Syndicat des Carburants de Haute-Corse revient à la charge. Après un rassemblement pacifique devant le dépôt pétrolier de Lucciana, jeudi dernier, le collectif a envoyé une lettre au préfet de Corse, ce mardi 18 avril, pour tenter de faire entendre ses revendications. L’inquiétude de ces professionnels est liée au bouclier tarifaire annoncé par TotalEnergies en début d’année. En effet, le géant pétrolier avait certifié qu’à compter du 1er mars, et pour toute l’année 2023, le prix du litre à la pompe serait plafonné à 1,99 euro dans toutes ses stations.



Initialement réservée à certains carburants, non disponibles sur l’île, l’offre a finalement été généralisée, incluant donc la Corse. Une situation qui s’apparente à de la « distorsion de concurrence » pour les autres distributeurs, que sont Vito et Esso. « Non seulement leur niveau de marge est garanti, mais en cas de hausse des prix générant un écart significatif avec les concurrents, les stations Total de l'île pourraient absorber l'essentiel des ventes et voir leurs chiffres doubler », anticipe le communiqué.



« Nous sommes au devant d'un risque majeur de voir s'établir progressivement une situation monopolistique durable sur une période suffisamment étendue pour anéantir toute forme de concurrence », alerte le communiqué. « Tout ceci générant une série de faillites et de pertes massives d'emplois. Nous rappelons que nous avions alerté les autorités de ce risque lors des premières et deuxièmes opérations lancées par le groupe Total. Suite à ces opérations, et en l'absence d'un soutien de leur pétrolier, 6 stations du réseau Esso ont fermé et 3 ont changé de pétrolier, ce qui a conduit à la quasi disparition de la marque Esso en Corse-du-Sud. »