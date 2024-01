Printemps des Poètes 2024 : L’hommage de « A Casa di a puisia » à Antoine de Saint-Exupéry

- Norbert Paganelli, avec ce thème vous sortez du thème national qui est «La grâce »... Rébellion ?

- Pas du tout. Nous ne suivrons pas en effet cette année la thématique officielle du Printemps des Poètes car il nous a semblé qu'il était de première importance, pour la Corse, de célébrer l'auteur du Petit Prince. Ce n'est nullement une volonté de nous distinguer mais une sorte d'impératif qui s'est imposé à nous. Antoine de Saint-Exupéry a décollé de Bastia il y aura 80 ans le 31 juillet prochain. Ce sera son dernier vol. Il nous a paru normal de lui rendre hommage d’autant qu'il aimait la Corse, qu’elle aura été la dernière terre ferme qu'il a foulée de ses pieds. Il faut aussi ajouter que ce thème de Terre des hommes doit nous rappeler que la planète sur laquelle nous vivons devrait être un havre de paix pour les humains, ce qu'elle n'est manifestement pas... En imposant ce thème à notre concours on se démarque, c’est vrai, du thème officiel. Mais jusqu’à présent nous avons toujours suivi les thématiques proposées par cette instance. Mais la Corse a aussi sa spécificité et l'importance de cet anniversaire nous commandait de le placer au centre de notre initiative. D'ailleurs, au moment où l'on parle beaucoup d'autonomie de la Corse cela ne surprendra personne.





- On pourrait pourtant plus classer Saint-Exupéry dans le registre écrivain que dans celui de la poésie?

- Il est vrai que son œuvre n'est pas classée dans ce registre mais bien savant celui qui tracera une frontière entre ce qui est poétique et ce qui ne l'est pas ! Il reste que son célèbre ouvrage : Le Petit Prince est empli d'une poésie qui a séduit le monde entier...





- Peut-on s’attendre dès lors à une année 2024 dédié à Saint Exupéry ?

-:Un certain nombre d'initiatives de A Casa di a puisia seront effectivement en rapport avec ce magnifique auteur mais tout n'est pas encore parfaitement ficelé. Le moment venu le programme complet sera divulgué...





- L’appel à texte de ce printemps 2024…

- A Casa di a Puisia en est à son quatrième appel à texte. Ces appels à textes ont tout d'abord pour fonction de rappeler que la poésie existe bien, ce qui n'est évident pour tout le monde, et permettent de découvrir des talents ou de consolider les talents émergents. Les gagnants ainsi que ceux qui ont été signalés par le jury sont, en effet, publiés en anthologies qui connaissent un certain succès.





- Qui peut concourir ?

- L'appel à textes* est ouvert au grand public et aux élèves des lycées de l'Académie : Secondes, premières et terminales. Les candidats peuvent proposer des poèmes en langue française ou en langue corse avec une traduction. Les textes doivent impérativement être présentés sous fichier word, caractères Times New Roman 12, interligne simple et ne doivent pas dépasser une page, voire deux en cas de traduction. Ils doivent comporter les noms et prénoms et coordonnées des participants. Il y aura un prix Grand public session langue corse et langue française et un prix scolaire, session langue corse et langue française. Un jury indépendant, présidé par Patrizia Gattaceca, déterminera le gagnant auquel sera attribué un prix d'une valeur de 500 € sous la forme d'une œuvre d'art. Ce même jury sélectionnera les textes qui seront publiés en recueil dans le courant de l'année.

avant le 1er mars

*Les textes sont à adresserà : casadiapuisia@laposte.net