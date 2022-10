"Primi passi à a scola" : un livre du "Canope di Corsica pour les "tout-petits"

Récemment, Sonia Moretti et Sarah Jossen ont fait découvrir leur livre Primi passi à a scola. à une classe de maternelle de l’école Modeste-Venturi dans le centre-ville de Bastia.

Sonia en est l’auteure, Sarah l’illustratrice.

Ce livre très ludique, totalement en langue corse, a été commandé par la mairie de Bastia et offert à tous les enfants qui sont entrés en maternelle cette année. Un ouvrage, en fait, à partager avec leurs parents.





« C’est un livre qui retrace en fait une journée d’école » explique Sonia Moretti de l’association Canope. « À travers une petite histoire en vers on retrace une journée d’école. Ce livre se veut un lien intergénérationnel parents-enfants, car les parents peuvent cliquer sur un lien qui renvoie sur notre site et ainsi entendre le livre. À la fin du livre il y a des comptines. Les comptines sont importantes à l’école, essentielles, car avec quelques vers on fait passer des moments de langue, des petits rituels qui ensuite se fixent dans l’esprit de l’enfant. Ça éveille sa capacité à dire, à retranscrire. On travaille ainsi la phonétique ».





Ce livre a véritablement séduit Aurelia Costa, enseignante en maternelle à l’école Modeste Venturi, qui a décidé d’inviter les deux jeunes femmes dans sa classe. « En amont de leur venue, nous avons lu l’histoire et appris des récitations. Les gamins ont été ravis »

Lors de cet atelier Sonia a lu des extraits du livre, fredonné quelques chansons et récité avec les enfants des comptines. De son côté, Sarah a dirigé un atelier de dessin.