Prime Covid à l'ADMR : La CGT et le STC reconduisent la grève

«Une nouvelle fois, les salariés du secteur de l’aide et du maintien à domicile semblent les grands oubliés de cette reconnaissance nationale alors qu’ils ont, avec compétence et malgré́ les risques sanitaires, poursuivi leurs tâches auprès des personnes fragiles et dépendantes » explique Sandrine Mazeau déléguée syndicale ADMR Haute-Corse.



« L'absence de reconnaissance de ce travail pourtant indispensable nous parait inappropriée et un signal préjudiciable à leur engagement professionnel. De ce fait, il apparait indispensable, que la prime soit à présent allouée et versée à l’intégralité des professionnels des établissements sociaux, médico-sociaux ainsi qu’aux salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile, y compris ceux relevant de l’emploi direct par des particuliers. Notre organisation syndicale a demandé une négociation sur le versement de cette prime à l'ensemble des personnels ADMR et a ce jour les négociations n'ont pas aboutis »



Une délégation du personnel CGT/STC a été reçue par la direction. Après de longues négociations, CGT et STC ont décidé de reconduire la grève pour 24h.

«Nous avons décidé de reconduire notre grève car nous ne sommes pas satisfaits des propositions de la direction» explique S.Mazeau.





«Elle propose le versement total de la prime Covid fin septembre selon les critères de la CdC. Or ceux-ci ne seront connus que la semaine prochaine. Ce qui est sûr en tout cas c’est que des salariés vont être exclus de cette prime. Ils vont épurer au maximum. Il est aberrant de voir que l’ADMR qui est un des plus gros employeurs de l’île se place en dessous des prérogatives de ce qui est prévu dans les décrets du gouvernement. En fait leur jeu est de diviser les salariés. Nous nous demandons une prime de 1500 € pour tout le monde. Nous reconduisons donc le mouvement et demain mardi nous nous rassemblerons de nouveau devant les locaux de la direction ».