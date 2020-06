Prévention des incendies - Sur la route, en forêt, au jardin : pas d'imprudences

Dans le cadre de la campagne de Prévention Incendie en région méditerranéenne, L’Entente pour la forêt méditerranéenne a interviewé les acteurs de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt Pascale Arvieux ingénieure chimiste au Centre d'Essais et de Recherche de Valabre (CEREN), rappelle les dangers du mégot de cigarette et en quoi celui-ci peut provoquer peut embraser une forêt entière.Plus d'infos sur www.prevention-incendie-foret.com .prevention-incendie-foret.com