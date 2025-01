"Prévenir plutôt que guérir" : David Istria nouveau président du tribunal de commerce d'Ajaccio, mise sur l’accompagnement des entrepreneurs

- Vous avez officiellement été installé dans votre nouvelle fonction de président du tribunal de commerce d’Ajaccio ce mercredi après-midi. Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’aube de ce mandat ?

- Je souhaite rester dans la continuité de mon prédécesseur, mais je veux améliorer certains domaines, ce qui est normal c’est comme quand un nouveau chef d’entreprise reprend une affaire.



- Quelle sera votre feuille de route ?

- Ma priorité absolue pour ce mandat sera d’aller voir l’ensemble des institutionnels et des organismes, que ce soit la préfecture, l’Ursaaf, la DGFIP, la chambre de commerce, les experts comptables, les avocats pour trouver des solutions pour essayer d’accompagner les entreprises qui sont en difficulté.



- Dans votre discours, lors de la rentrée solennelle de ce mercredi, vous avez aussi tenu à insister sur le caractère essentiel de la prévention et de la détection des entreprises en difficulté…

- Oui, la prévention et la détection des entreprises en difficulté feront partis des axes majeurs de mon mandat. La détection vise déjà à savoir qui sont les entreprises qui sont en difficulté. Ce sont des informations qui peuvent ressortir par le biais des conventions établies avec des institutionnels. Il y a aussi une cellule de détection qui va être renforcée au tribunal de commerce.



- Dans ce droit fil, vous incitez les entrepreneurs qui commencent à expérimenter des difficultés à se tourner vers le tribunal de commerce ?

- Oui. Il faut dédramatiser le tribunal de commerce : nous sommes là pour aider les entrepreneurs, il faut qu’ils viennent nous voir sans attendre d’être vraiment en difficulté. Un entretien n’arrête aucune décision de justice. Il n’y a pas de sanction au bout. Nous sommes là pour accompagner et aider ces entrepreneurs. Ce que je propose c’est d’inciter les entrepreneurs à venir nous voir, car un des rôles du tribunal de commerce est de faire de la prévention et de voir comment on peut accompagner une entreprise. C’est strictement confidentiel et gratuit. Il faut que les entrepreneurs prennent conscience que ces accompagnements peuvent leur permettre de se restructurer juridiquement et économiquement. Et si cela peut sauver des emplois et maintenir l’économie corse à un niveau acceptable, on fera toujours en sorte de les accompagner.