Présidentielle : le Rassemblement national propose la création d’une zone franche en Corse

Le constat dressé par les représentants du RN est celui d’une île qui « souffre beaucoup économiquement ». François Filoni égrène les chiffres : « Un PIB à 8,8 milliard d’euros, contre 726 milliards pour la région Île-de-France, 75 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, 26 700 chômeurs au 1er janvier, dont 11 000 jeunes de moins de 26 ans ». Face à cette situation, le représentant du RN plaide pour une économie « plus musclée ». Et la solution, c’est la zone franche.



« La Corse est victime d’une concurrence déloyale depuis l’extérieur : des gens viennent pomper les marchés publics locaux et, souvent, ces entreprises ne paient pas les mêmes charges que les entreprises corses », justifie François Filoni. Le statut de zone franche, déjà mis en oeuvre en 1997, a, pour les cadres du RN, fait ses preuves. « On comptait 18 400 chômeurs en 1996. En mai 2003, cinq ans après, il n’y en avait plus que 11 750. Au terme de la zone franche, 6 500 emplois ont été créés en Corse », affirme François Filoni.