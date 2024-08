Préservation de l’environnement : La gendarmerie mobilisée pour sensibiliser les randonneurs sur le GR 20

En période estivale, les comportements inciviques peuvent avoir des conséquences particulièrement graves sur notre environnement. Pour lutter contre ce phénomène, les équipes de la gendarmerie de Sartène, comprenant la Brigade spécialisée de terrain de Zicavo, la brigade territoriale autonome de Sainte Lucie de Tallano et le poste provisoire de Zonza, ont mis en place une opération de prévention sur le GR 20, au plateau du Coscione, l’un des parcours les plus fréquentés de Corse. Cette initiative visait à sensibiliser les randonneurs et les gardiens de refuges aux dangers que représentent la pollution, les déchets, la préservation de la faune et de la flore, ainsi que le risque d’incendie et la dégradation des sites touristiques.



Les militaires ont pris le temps d’échanger avec les visiteurs du GR 20 et les gardiens de refuges sur l’importance de préserver notre environnement. Afin de renforcer l’impact de leur message, ils ont distribué des flyers créés par un gendarme de la compagnie de Sartène. Ces flyers, riches en conseils de prévention, incluent également un QR Code permettant aux lecteurs de consulter les alertes incendie en temps réel. "Ces rencontres ont été l’occasion pour les gendarmes et les randonneurs de discuter de manière cordiale et constructive. Les moments d’échanges ont été si positifs que certains randonneurs ont même accepté de poser pour des photos avec les militaires." indique la gendarmerie de Corse qui renouvellera ce type d'opération.