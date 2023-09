Premiers tours de roue vendredi soir pour 52 engagés du Rallye Corte-Centre Corse

Cette année, les organisateurs ont décidé de procéder à un changement du parcours puisque la première spéciale de nuit, longue de près de 18 km, aura lieu entre Castineta et Ponte-Leccia à 18h45 et le premier véhicule est attendu au parc fermé de Corte à 19h45.

La deuxième épreuve de ce rallye aura lieu samedi dès 10h27 avec le départ de la ES 2 entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu. Ce même tracé servira de support à l’ES 4 à 14h41. Les épreuves spéciales 3, 5 et 6 se disputeront entre Popolasca et le pont de Castirla. Notons que le départ de l’ES 6 sera donné à 20 heures. Et cela aussi est une nouveauté de ce rallye.



Quatre épreuves spéciales seront au programme du dimanche 17 septembre avec tout d’abord Muraccioli-Rospigliani à 10h26 et 13h20.

Les pilotes se rendront ensuite à U Poghju di Venacu pour les spéciales 8 et 9 longues de 5,55 km jusqu’à Riventosa où sera jugée l’arrivée vers 14h10.

Au niveau de la sécurité, outre pompiers, ambulanciers et médecins, l’ASA Restonica pourra compter sur plus de 60 bénévoles avec des « inter » tous les deux kilomètres.