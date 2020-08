Premières vendanges au château de Pierre-Napoléon Bonaparte le jour du 251e anniversaire de la naissance de l'Empereur

" La sainte Marie est toujours en Balagne un jour de fête, et malgré les circonstances sanitaires, on vient de la célébrer solennellement comme partout en Corse. Dans la belle vallée de Luzzipeu à 17 kilomètres au sud de Calvi, ce samedi 15 août fût un jour des plus singuliers. Au petit matin, ils étaient nombreux à s'y activer pour vendanger les premières parcelles de vignes plantées en 2018 sur le domaine de Torre Mozza, ancienne propriété de l'aventureux prince Pierre-Napoléon Bonaparte, neveu de l'Empereur.

Depuis son rachat il y a trois ans par les frères Jean Vincent et Jean Raphaël Racine-Grisoli, le plus grand domaine impérial de Corse avec ses 87 hectares de terres agricoles, et près de 2800 mètres carrés de bâtis, connait l'amorce d'une renaissance, après 150 ans d'un abandon complet.





Si le château fera prochainement l'objet d'une consolidation dans l'attente de travaux de restauration, 24 hectares de vignes ont déjà été plantées en coteaux autour de la demeure, et 11 autres hectares seront encore plantés d’ici fin 2021, afin d’atteindre une surface totale de 35 hectares de vignes.

Une vigne qui dès sa création, a été conduite en agriculture biologique. Une certification en culture biodynamique est d'ailleurs en cours. En bordure de la plage de l'Argentella, et aux portes de la prestigieuse réserve de Scandola, la forte influence maritime préserve le domaine des principales maladies de la vigne et marquera de son empreinte la typicité de ses vins.





Une mosaïque de sols différents composent la vaste propriété sur une base granitique variée. Les terres sont suivies sur le plan œnologique par Emmanuel Gagnepain qui suit également des domaines renommés en Corse comme Abbatucci et Vaccelli. Lionel Leduc-Orsatelli s'en occupe quotidiennement sur le plan agronomique.

12 cépages autochtones constituent la base ampélographique du domaine viticole. Certains sont répandus en Corse tel que le vermentinu, le sciacarellu, le niellucciu, l’élégante et le cinsault, d’autres plus rares tel que le rimenese, la codivarta, le genovese, le carcajolo, l’aleaticu, le morescone et le minustellu. Chaque cépage a été disposé dans cet ensemble de manière à obtenir leur plus belle expression.

Le vin prochainement étiqueté « Château Prince Pierre-Napoléon Bonaparte » sera proposé à la vente au cours du printemps 2021. Avec un début de vendange le jour du 251ème anniversaire de la naissance de Napoléon, on peut espérer le millésime sous une bonne étoile".