Première édition du salon "Donne e Arte" : Borgo célèbre la créativité féminine

« Ce salon vise à rendre hommage aux femmes et aux arts qu’elles pratiquent ou dispensent », explique avec passion Elisabeth Fornacciari de l’association Oracle Event. « Ce salon se veut l’occasion de montrer toute l’étendue de leurs talents aussi divers soient-ils car aujourd’hui les femmes sont présentes dans tous les domaines aussi bien en mécanique qu’en peinture, dans des métiers d’homme. Aujourd’hui on laisse le droit à la femme d’exercer où bon lui semble. Ce salon est là pour les mettre en lumière ». Cette première édition, prometteuse, préfigure d'autres événements futurs, plus riches et plus étoffés. « Pour cette première édition nous aurons une trentaine d’exposants, nous en aurons plus la prochaine fois sachant que nous allons faire deux salons par an. L’un au printemps et l’autre à l’automne », ajoute-t-elle.



Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir un panel varié d'exposants proposant des stands de Bien-être, cuisine, tatouage, piercing, des thérapeutes, massothérapeutes, énergéticiennes, créatrices de bijoux, de mode, couturières, et bien plus encore. « Il faut souligner que ce sont bien des créatrices, ce ne sont pas des personnes qui revendent du Made in China », précise Elisabeth Fornacciari avec conviction.



En complément des stands, des ateliers gratuits seront proposés, tels que le Bien-être, l'Art thérapie, ou encore des démonstrations de zumba, de danse brésilienne, de karaté, de self-défense, et même du yoga pour les enfants. Des structures gonflables seront également installées pour divertir les plus jeunes, permettant ainsi aux parents de profiter pleinement du salon.

Des spectacles payants en soirée viendront clôturer chaque journée, avec les bénéfices reversés à l'association Donne e surelle, œuvrant à fédérer les femmes engagées de Corse pour créer un réseau d'entraide féminine.

Entrée gratuite.