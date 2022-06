Première circonscription de Corse-du-Sud : La satisfaction de la droite et du RN, les espoirs et les regrets nationalistes

« Une grande gratitude et une grande satisfaction ». Laurent Marcangeli a réagi ce dimanche 12 juin à l’annonce de son score au premier tour des élections législatives. 33,70%, un résultat « particulièrement important » pour le maire d’Ajaccio, dans un contexte d’abstention « très prononcée » qui atteint 53,74%. « On parlait de victoires au premier tour pour Monsieur Castellani, Monsieur Acquaviva, Monsieur Colombani. Aujourd’hui, nous sommes tous à 33 ou 34% des voix, grand maximum, donc il ne faut jamais insulter l’avenir et insulter les électeurs », lance-t-il.



Laurent Marcangeli dit attendre « avec impatience » le débat de second tour où il sera confronté au candidat de Femu A Corsica, Romain Colonna, arrivé deuxième. « Je veux que la Corse avance et que la France gagne, c’est ce qui me différencie de mon adversaire de second tour, qui est dans une option corso-corse », tacle-t-il.