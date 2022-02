Première Corsica Windfoil Cup : un plein succès à Lisula

La première édition de la Corsica Windfoil Cup de Lisula s'est achevée ce dimanche dans cité Paoline où 85 coureurs âgés de 15 à 19 ans, déjà champions pour certains, s'étaient retrouvés pour la compétition.

"C’est une régate de classe 4, au niveau national, organisée par le club de Lisula. Elle a été décidée au mois d'octobre, lors du championnat de France. Avec l'aval de la ligue corse de voile et de la fédération française de voile, cette course a été parfaitement organisée " souligne David Pitoun, président de la ligue corse de voile.

À 14h30, sur le parking moto de la Marinella, les 85 coureurs de windfoil ont été conviés par les organisateurs de la compétition Corsica Windfoil Cup, pour la remise officielle des prix.





" Nous avons eu beaucoup de chance pour terminer cette course, avec un vent qui s'est levé à midi, l'heure où on devait initialement tout ranger. Tous les comités et bénévoles se sont mis en 4 pour pouvoir lancer des courses aujourd'hui. Ce qui nous a permis de donner de vrais vainqueurs, car il y avait beaucoup d'ex æquo. Ainsi, grâce aux manches réalisées à midi, on a pu valider ce championnat de la plus belle des manières. Avec 6 courses et de vrais champions" ajoute Michel Mamouret, président du Club de voile de Lisula.





De belles performances ont été ainsi réalisées, pour la première fois, dans le cadre d'une compétition nationale, dans le magnifique cadre balanin, au larges des îles rousses.

Un évènement qui pourrait être réitéré : " le calendrier n'est pas encore sorti, mais nous sommes candidats. Nous avons de jeunes bénévoles, des anciens également qui sont là qui ont envie de montrer que Lisula et une destination voile. Nous sommes très motivés" conclue Michel Mamouret.