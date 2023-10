Précarité menstruelle : des distributeurs de protections hygiéniques installés dans les collèges et les lycées corses

Près de l’entrée des toilettes des filles, quelques élèves observent le tout nouveau distributeur de tampons et de serviettes hygiéniques gratuits. Une petite révolution pour les adolescentes scolarisées au lycée du Fango que ce mercredi 18 octobre a été le premier établissement de l'ile à avoir été équipé de ce dispositif. "C’est une trop bonne idée", indique timidement Leria, en découvrant la boîte accolée au mur. "Ça peut vraiment dépanner en cas de besoin. Parfois, on oublie d'apporter des serviettes hygiéniques avec nous, et c'est stressant. Savoir qu'on peut se servir gratuitement et discrètement est une excellente chose."



Les lycéennes du Fango ne seront pas les seules à bénéficier de cette initiative. La Collectivité de Corse a alloué un budget de 100 000 € pour étendre ce programme à l'ensemble des 50 établissements d'enseignement de l'île, publics et privés, pour couvrir les besoins des jeunes filles pendant l'année scolaire 2023/2024. À terme, les écoles recevront un financement pour recharger les distributeurs en produits d'hygiène, permettant à près de 12 000 collégiennes et lycéennes de disposer de protections périodiques gratuites et facilement accessibles. L'initiative a été précédée d'une phase d'expérimentation réussie à Montesoru. "Nous avions fait le choix, avant le déploiement total au sein de tous les établissements scolaires de corse, d’effectuer une première phase d’expérimentation à Montesoru. indique Antonia Luciani, Conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, de l’éducation et de la formation. Cette expérimentation a connu un important succès et nous avons eu de nombreux retours positifs. Ainsi, après cette phase expérimentale, il est apparu nécessaire d’en faire bénéficier l’intégralité des établissements mais surtout des jeunes filles collégiennes et lycéennes de Corse. De plus, je tiens à remercier la cité technique de Montesoru pour leur retour d’expérience mais aussi les élèves du lycée Giocante de Casabianca et du collège de Baleone qui ont pu réaliser des affiches d’information qui accompagneront et compléteront la mise en place de cet équipement."



Un esprit d’égalité

L'objectif à long terme de cette initiative est de lutter contre la précarité menstruelle, un problème qui touche de nombreuses jeunes femmes en France, où près de quatre millions de femmes sont touchées en 2023. Environ une femme sur trois ne change pas suffisamment de protection périodique en raison du coût élevé des tampons et des serviettes hygiéniques. "Les étudiantes de Corse sont également touchées par ce problème, et il était nécessaire de mettre en place ces distributeurs, ainsi que de fournir des kits de prévention pour les 'premières règles' à toutes les collégiennes de 6e, soit plus de 1600 élèves", précise Antonia Luciani.



La lutte contre la précarité menstruelle implique également des actions de sensibilisation et d'information auprès des jeunes. Ces kits de prévention seront distribués à toutes les collégiennes de 6e des 29 collèges de Corse. Ils seront remis lors de séances d'information organisées par les Centres de Santé sexuelles et le service Information Jeunesse de la Collectivité de Corse, en collaboration avec les infirmières scolaires. "Ces interventions pédagogiques visent à sensibiliser les élèves sur la santé menstruelle, à favoriser les échanges et la réflexion entre les élèves, filles et garçons, dans un esprit d’égalité, afin de lever le tabou et la stigmatisation autour des menstruations. Ces actions préventives menées en collaboration avec les services de l’Académie de Corse, ont pour objectif d’accompagner les chefs d’établissements, les équipes pédagogiques, les infirmiers, les CPE, les référents égalité filles-garçons et/ou femmes-hommes, les élèves du CESCE et/ou du CVL, dans l’installation des distributeurs de protections périodiques et la diffusion de messages portés auprès des collégiens et lycéens" détaille de son coté Lauda Guidicelli-Sbraggia, conseillère exécutive de Corse en charge de la jeunesse, des sports, de l'égalité femmes-hommes, de la vie associative et de l'innovation.



Un premier pas, important, dans la lutte contre la précarité menstruelle.





