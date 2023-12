Pratu di Ghjuvellina : la toile restaurée de Desanti revient après plusieurs mois de restauration

En mars dernier, la campagne de vote en ligne "Le Plus Grand Musée de France avec Allianz France" a permis de sélectionner, grâce à un vote du public, une œuvre d’art par région pour bénéficier d’un mécénat de 8 000 € pour sa restauration.

En Corse, c’est la commune de u Pratu di Ghjuvellina qui a remporté le vote et a ainsi pu confier la restauration « la Vierge entourée des Saints Jean et jean-Baptiste» à Nicolas Poli de la société corse de restauration et conservation.

Ce vendredi 8 décembre à 11 heures aura lieu une cérémonie de retour de l’œuvre restaurée à l’église de u Pratu di Ghjuvellina en présence des porteurs du projet et de membres de la Sauvegarde de l’Art Français ainsi que d’Allianz France.





Œuvre de Domenico Desanti

"La Vierge entourée de saint Jean et saint Jean-Baptiste est l’œuvre de Domenico Desanti, un peintre et un sculpteur dont l’activité est documentée pendant une quarantaine d’années, de 1848 jusqu’à sa mort en 1892. Son œuvre, répartie sur l’ensemble de la Corse, est prolifique et variée. En Corse, Il est l’un des peintres majeurs de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les nombreux désordres sur la couche picturale de l’oeuvre ont pu être traités grâce à l’action de l’atelier de Nicolas Poli.