Praticalingua s’implante dans le Nebbiu avec un apprentissage innovant de la langue corse

Si la branche du Nebbiu de Praticalingua connaît un succès grandissant, elle ne compte pas en rester là. L’association s’efforce de fédérer l'ensemble des acteurs socioculturels autour de sa démarche. « Nous souhaitons créer des synergies avec des confréries et des clubs sportifs pour enrichir notre ancrage local », ajoute

Giorgi. L'initiative ne se limite pas au domaine culturel. Dès la rentrée, l'association proposera des formations, des services de conseil en ingénierie linguistique, ainsi que des traductions destinée

Décloisonner la langue corse, la rendre accessible à tous par le biais de pratiques culturelles et artistiques, : c’est l’objectif de l’association Praticalingua. Loin des clichés, l'association adopte une approche ouverte et décomplexée, et cette rentrée marque une nouvelle étape avec son implantation dans le Nebbiu, à Saint-Florent, Oletta et Patrimonio. « Nous avons mis en place 12 ateliers, encadrés par 12 formateurs, chacun spécialisé dans un domaine artistique, qu'il s'agisse de guitare, de violon, de chant ou encore de théâtre. La langue corse n'est pas ici une finalité, mais un moyen d'enrichir ces pratiques », explique Rumanu Giorgi, enseignant et membre fondateur de l'association.Loin de l'approche traditionnelle, Praticalingua Nebbiu prône une vision positive et décomplexée de l’apprentissage du corse, s'efforçant d'intégrer la langue à tous les aspects socio-culturels de la Conca d'Oro. « Notre objectif est d'insuffler le désir d'apprendre en rendant la langue corse vivante, pertinente et accessible à tous », poursuit Rumanu Giorgi.L'association bénéficie de nombreux soutiens, tant publics que privés. « Nous avons pu compter sur une vingtaine de sponsors privés pour l'aménagement de nos locaux. De plus, la mairie de Patrimonio nous a généreusement mis à disposition des locaux et fourni du matériel, tandis que la mairie d’Oletta propose des cours gratuits de langue corse aux habitants, et la mairie de Saint-Florent nous a offert des instruments de musique », précise-t-il.À moyen terme, l'objectif est de voir les acteurs socio-professionnels et touristiques de la micro-région s'approprier cette démarche et en devenir des moteurs.Rumanus aux structures publiques et privées. Praticalingua Nebbiu investit aussi le champ culturel traditionnel à travers des ateliers de théâtre animés par l’acteur Henri Olmeta, ou des ateliers de chant féminin sous la direction de la chanteuse Delphine Girolami. Mais l'innovation est également au cœur de l’association, avec des initiatives telles que l’atelier « Commentaire de l’actualité en langue corse », animé par le journaliste Julien Mattei, ou encore l'atelier d’« Éveil ludique à la langue » destiné aux enfants de 3 à 7 ans.« Nous avons choisi de donner des objectifs concrets à nos apprenants, en les impliquant dans de grands événements culturels comme la Sant'Andria le 30 novembre, A Festa di a Nazione le 8 décembre, ou encore les festivités de Noël », précise Rumanu Giorgi. Chaque mois, l'association organisera également une rencontre culturelle sous forme d'entretien avec un auteur corsophone, de présentations de chants corses ou d'autres manifestations mettant en valeur la richesse de la culture insulaire.Animée par une équipe passionnée par la micro-région du Nebbiu, Praticalingua Nebbiu offre des cours gratuits jusqu'au 27 septembre, une initiative destinée à encourager les habitants à franchir le pas. Avec des tarifs particulièrement accessibles – 40 euros par mois pour un accès à tous les ateliers, ou 35 euros pour un seul atelier – l'association a déjà attiré plus de 80 inscrits.Une dynamique prometteuse qui devrait s'étendre dans les mois à venir.