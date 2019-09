Pratica Lingua, déploie un projet de société autour de la langue Corse

Depuis sa création en 2016, c'est un combat constant pour l'enseignement de la langue corse que mène l'association Pratica Lingua.Avec 350 adhérents à Bastia et 65 enseignants, l'association se développe et ouvre deux nouveaux lieux à Moriani et à Corte. Pratica Lingua promeut la langue corse à travers diverses activités tel que des cours de musique en corse, des cours d'Anglais en corse, des cours de danse en corse...Ce samedi 7 septembre l'association a présenté un projet très ambitieux composé de 5 actions majeures :vise à intégrer le corse dans les activités extra scolaires des jeunes en formant gratuitement les éducateurs sportifs. Lisandru De Zerbi, directeur de Pratica Lingua explique "Les clubs en Corse cela représente une grande cible, 67 000 personnes. L'année dernière le club de football ASFA Furiani a fait le test et les éducateurs ont, pour la plupart, joué le jeu. On a réussi à introduire le Corse sur le terrain de foot." Ce dispositif permettrait à l'avenir d'insérer la langue corse dans tous les clubs sportifs et alors "contourner la non-généralisation du Corse à l'école".est un engagement pour favoriser un tourisme autour du patrimoine culturel corse. Ce tourisme passerait par l'humain, le chant, l'artisanat, le savoir-faire... Pour Lisandru de ZerbiPratica Lingua espère pouvoir mener trois parcours découverte en immersion avant la fin de l'année scolaire.c'est la création de ressources de documentation pédagogique à travers des travaux menés par les adhérents pendant les cours. Les travaux seront transmis à l'ex centre régional de documentation pédagogique "Canopé". Lisandru de Zerbi explique "La langue corse est cloisonnée dans des espaces de vie ou des revendications. Pourtant tous les domaines sont concernés. Si on se prive de notre langue on est pas plus intéressants que les autres."cherche à faciliter l'accompagnement entrepreneurial en langue corse. Pratica Lingua met à disposition ses équipes d'enseignants et des compétences techniques pour aider au développement d'un projet en rapport avec la langue.c'est l'ambition de partager le Corse avec d'autres pays en faisant des échanges linguistiques. "On voudrait poser les bases d'une école internationale. On pourrait alors effectuer des échanges qui créeraient une économie dans les deux pays." dit le directeur de l'association avec des étoiles plein les yeux.En attendant que ces projets aboutissent, il y a toujours les cours qui débutent le 16 septembre dans les trois espaces.Toutes les informations sur les cours sont à retrouver sur www.praticalingua.com