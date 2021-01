Les autorités sanitaires françaises sont inquiètes face à la propagation du variant britannique du Covid-19 en France. Même si à aujourd'hui seulement "une quinzaine de cas suspectés ou avérés" ont été repérés dans le Pays, comme l'a indiqué ce mardi au micro de RTL, le ministre de la Santé : "on surveille la situation comme du lait sur le feu" a-t-il ajouté en mettant en garde quant à sa transmissibilité vraisemblablement plus importante.







Mais pourquoi le variant britannique de la Covid-19 inquiète la France ?



1 - Cette mutation du Sars-CoV-2 a une transmissibilité 50% supérieure à d'autres variantes. Selon une étude britannique publiée fin décembre, le variant du virus baptisé VOC 202012/01 est bien «50% à 74%» plus contagieux.



2 - On ne sait pas à quelle vitesse il va se répandre en France : en Grande-Bretagne, il est apparu en septembre pour ne devenir vraiment épidémique qu'en décembre.



3 - Des professionnels de santé craignent que le variant touche davantage les jeunes.

Même si l e président du Collège royal de la pédiatrie et de la santé infantile (RCPCH) rassure les Britanniques en disant que pour l'instant il n'y a pas de pression significative du Covid-19 dans les services pédiatriques du Royaume-Uni, et que l'écrasante majorité des enfants et des jeunes n'ont aucun symptôme ou seulement une maladie très légère.", d'autres scientifiques sont plus prudents.





4 - La question de l'efficacité des vaccins

Même si pour le moment, il n'existe aucune preuve suggérant que ce vaccin ne soit pas efficace contre le nouveau variant, des études complémentaires sont en cours et le laboratoire allemand BioNTech-Pfizer qui a assuréetre en mesure, si besoin était, de fournir un nouveau vaccin "en six semaines" pour répondre à une mutation.



5 - En raison notamment de la propagation d'un variant du coronavirus la Grande Bretagne Ce est depuis ce mardi à nouveau nouveau confinée. Ce lockdown, aussi strict que celui mis en place au printemps, prévoit aussi la fermeture des écoles et devrait durer jusqu'au début du mois de mars.