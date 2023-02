Pourquoi le niveau de la mer a autant baissé ces derniers jours en Corse ?

Saint Florent , haute corse , jamais vu la mer si basse ! pic.twitter.com/og7K50hRVr

Une élévation du niveau marin sur la moyenne annuelle



Ce phénomène s'explique en grande partie par des pressions atmosphériques plus hautes que d'habitude et par un anticyclone installé sur la Méditerranée depuis le début de l'année qui cause un manque de précipitation : "Il y a un apport en eau douce des fleuves et des lacs qui est moindre du fait d'un déficit de pluie", observe Cyrille Duchesne, météorologue à La Chaîne Météo sur Le Figaro.





La convergence de plusieurs éléments expliquerait donc la baisse du niveau de la mer observée en Corse et sur le pourtour méditerranéen. Un phénomène qui n'inquiète pas les scientifiques qui au contraire observent une élévation du niveau marin sur la moyenne annuelle "De manière générale, à part sur ces dix derniers jours, on a plutôt vu une augmentation du niveau marin - due à la température de l'eau - sur des dix dernières années, d'environ 3 millimètres par an. observe Michel Marengo. C'est ce qui découle du changement climatique, évidemment."

Depuis une dizaine de jours, la mer Méditerranée a vu son niveau baisser d’au moins trente centimètres. Sur les réseaux sociaux les insulaires s’interrogent face à ce paysage inhabituel. "Saint Florent , Haute-Corse , jamais vu la mer si basse !"` s'étonne une internaute. "A Centuri, on voit bien la décote par rapport au niveau moyen." constate un autre.En réalité ce phénomène d'a rien d'exceptionnel : à cette période de l’année, comme la température est plus froide, l’eau se contracte et baisse d'une dizaine de centimètres. Certes cette année les conditions climatiques et atmosphériques ont accentué ce mouvement saisonnier faisant baisser la mer de 30 centimètres par endroits. Ce qui se répercute aux abords des plages avec un retrait visible de la mer sur quelques mètres. "Le niveau de la Méditerranée a baissé en raison de conditions de pression atmosphérique particulières au cours des derniers jours. La pression sur la mer la fait descendre." observe Michel Marengo, directeur scientifique de la Stareso à Calvi.