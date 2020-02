Pourquoi la Corse voit-elle sa fréquentation hôtelière baisser ?

En avant saison, d’avril à juin, la fréquentation enregistre une perte de 53 500 nuitées, soit une baisse de 4,9 %. Les nuitées du mois de mai chutent de 8,9 %. Les clientèles en provenance de France et de l’étranger diminuent fortement et simultanément. Le mois d’avril a profité d’un calendrier plus favorable mais reste toutefois en léger recul de 0,8 %. Le mois de juin affiche aussi un repli de fréquentation (-3,2 %), marqué par la chute des nuitées étrangères (-10,2%) après une forte progression en 2018.

Le cœur de saison, qui concentre 44 % des nuitées de la saison, s’avère également mitigé. Le mois de juillet suit la tendance du mois de juin avec une baisse de ses nuitées de 3,6 % et une perte de clientèle en provenance de l’étranger. Le mois d’août, en légère baisse de 0,7 %, est le seul mois où la clientèle résidente française est en progression (1,2 %). Cependant, cette dernière n’arrive pas à compenser la perte de fréquentation des touristes en provenance de l’étranger (-4,9 %).



Avec une diminution des nuitées de 4,7 %, le mois de septembre marque le pas pour la deuxième année consécutive, après quatre années de hausse.

Comparé à 2018, le fléchissement de la fréquentation hôtelière impacte la majorité des territoires de l'île, à l’exception du bassin touristique de Bastia (+0,7 %), stable grâce à une offre plus importante et une hausse des nuitées françaises.

Tous les mois sans exception enregistrent une baisse de la fréquentation, par rapport à une année 2018 record