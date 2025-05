Pourquoi Porto Latino n’aura-t-il pas lieu en 2025 ?

En plus de cette baisse de subventions, le festival a connu d’autres difficultés financières, symboles d’un modèle économique en changement. “Organiser un festival de nos jours, c’est relativement différent d’il y a dix ans. Tout est devenu très difficile dans tous les domaines, même si ce qui pêche le plus, c’est l’augmentation des cachets artistiques. Depuis le Covid, les artistes ont des budgets qui sont totalement hallucinants pour nous. Je pense par exemple à l’émergence de cette nouvelle scène de rappeurs français, qui prend beaucoup d’ampleur sur la variété, et qui crée un effet boule de neige sur toutes les autres typologies de musique”, reconnaît Henry Baldrichi.





Si l’édition 2025 de Porto Latino a été annulée, c’est aussi à cause d’une baisse de la fréquentation lors de l’édition précédente. “Malgré la baisse de subventions, on a quand même pris la décision de maintenir l’édition l’année dernière. On aurait pu avoir une bonne surprise en ayant une fréquentation très élevée, ce qui aurait pu compenser cette baisse de subventions, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, et la fréquentation n’a pas été celle attendue. Je pense que la programmation n’a pas forcément été à la hauteur de ce qu’attendait le public bastiais”, s’interroge Henry Baldrichi.



Les organisateurs réfléchissent désormais à une solution - celle d’organiser le festival une année sur deux - afin de permettre à leurs partenaires de concentrer leurs moyens financiers sur une édition plus importante. “L’année de pause permettrait à la Collectivité de Corse de mettre de l’argent de côté pour nous fournir un budget plus important, ce qui nous permettrait de mieux organiser un festival de cette ampleur”, détaille Henry Baldrichi. Le directeur de Porto Latino assure que des discussions sont déjà en cours avec la Collectivité de Corse. Anne-Laure Santucci, quant à elle, se dit favorable à une telle solution. “Cet équilibre est positif pour les deux parties. S’ils organisent le festival l’année prochaine, et ensuite un an sur deux, nous les financerons”, précise-t-elle.