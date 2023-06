Pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes, un banc rouge inauguré à Ajaccio

Fixé sur la place Foch à Ajaccio ce banc rouge attire l’œil. Les couleurs tranchent et interpellent. Et ce n’est pas un hasard. "Les bancs rouges sont fait pour interpeller la conscience des citoyens. Ce banc, nous l’avons voulu pour qu’il représente cette violence et qu’il fasse poser des questions. Souvent, qu’on est confronté à ce problème, quand on est victime, on n’ose pas en parler " , explique Rosie Savola, présidente régionale de l’association Femmes Solidaires qui en partenariat avec la Mairie d’Ajaccio et la CAPA a souhaité cette installation sur ce lieu de grand passage.



Installé pour la première fois en Corse il y a trois ans afin de rendre hommage à Julie Douib, tuée par son ex conjoint en mars 2019, cet élément du paysage urbain est "d’abord un symbole de la douleur, mais aussi un moyen de rendre hommage aux victimes de violences," continue la présidente. Au-delà d'un symbole de douleur, l'inauguration de ces bancs rouges vise à rendre hommage aux victimes de violences et à mobiliser la population pour dire non aux violences faites aux femmes et aux enfants, directement ou indirectement. "Nous voulons impliquer tout le monde aujourd'hui pour montrer combien cette lutte est essentielle", affirme la présidente. "Elle concerne l'avenir de nos familles et de ceux qui porteront nos valeurs, qui défendront les droits des femmes et de nos enfants demain."















Les bancs rouges sont désormais présents dans les communes ainsi que dans les établissements scolaires. "Récemment, nous avons mené une expérience qui a démontré que dans les établissements scolaires, cela permettait de libérer la parole des enfants", informe Rosie Savola. "Dans un lycée de Haute-Corse, sur une classe de 22 élèves, 5 ont avoué être victimes de violences. Cela montre le nombre d'enfants qui ne parlent pas. C'est pourquoi nous souhaitons sensibiliser tout le monde, en particulier les enfants dès leur plus jeune âge."