Pour lutter contre le non-recours aux aides sociales, Calvi expérimente le dispositif "Territoires zéro non-recours"

Lorsque la vie quotidienne est déjà un défi, entreprendre des démarches administratives peut sembler insurmontable pour beaucoup. Malheureusement, cela conduit de nombreuses personnes à renoncer à leurs droits. Ce phénomène de non-recours aux aides sociales est malheureusement répandu. Il touche 34 % d'individus éligibles au RSA et même une personne sur deux pour le minimum vieillesse, selon les données du ministère des Solidarités.



Pour remédier à cette situation, l'État a lancé l'année dernière le dispositif "Territoires zéro non-recours". Après l'examen des 67 candidatures, trente-neuf territoires ont été retenus. Onze ont déjà débuté l'expérimentation en 2023, bénéficiant d'un financement de 5,1 millions d'euros sur trois ans, alloué par l’État. Les vingt-huit autres lauréats, parmi lesquelles le CCAS de Calvi, ont démarré leurs actions en 2024, avec un financement dans le cadre du Pacte national des solidarités.



100% Accès aux droit

À Calvi, depuis le début de l'année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) expérimente ce dispositif. Sous l'impulsion d’Hélène Astolfi, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires Sociales, aux Solidarités et aux Personnes Âgées, la ville s'est engagée dans le projet "100% Accès aux droits". L'objectif est de faciliter et simplifier l'accès aux droits des habitants de la Ville, éliminant ainsi les barrières au non-recours. Ce dispositif, entièrement gratuit et sans conditions de ressources, vise à étudier la situation de chacun, fournir des informations, orienter et accompagner dans les démarches telles que l’accès au RSA, la Prime d'Activité, le Chèque Énergie, les aides de France Travail, les aides au logement (APL), etc.



Des statistiques alarmantes soutiennent cette initiative municipale : 30 % des Français ne font pas les démarches pour accéder aux droits auxquels ils ont droit. À Calvi, le Centre Communal d’Action Sociale a débuté la première phase du dispositif en distribuant un courrier explicatif dans les résidences Champeau 1 et Champeau 2 ainsi que dans la Résidence Laetitia, dans le but de favoriser l'écoute et l'accompagnement.



D'autres initiatives saint déployées au cours des prochaines semaines. Mais pour toute information supplémentaire ou pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter les agents du CCAS de Calvi au Accueil Centre Socio-Culturel Cardellu / 04 95 34 47 59.