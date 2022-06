Pour le début des soldes, les commerçants bastiais proposeront une nocturne

À Bastia, le début des soldes sera très festif. Alors que le shopping de nuit habituellement organisé par la CCI de Corse était la tradition du début des promotions d’été, l’association des commerçants du centre-ville a voulu reprendre le concept pour proposer une soirée de nocturne le 13 juillet. De 20 heures à minuit, les commerces bastiais du centre-ville ouvriront leurs portes pour faire profiter aux passants des bonnes affaires. « Nous voulons attirer le plus de monde possible vers le commerce de proximité », lance Alexis Vautrin , nouveau président de l’association des commerçants de Bastia qui remplace Daniel Benedettini depuis plus d’un mois.



Pour cela, des animations auront lieu toute la soirée. Maquilleurs pour enfant, groupes de musiques dans le kiosque de la place Saint-Nicolas , sculpteurs de ballons… tout est mis en œuvre pour que petits et grands profitent de ce moment.



En même temps, sur la place du Marché, les commerçants organisent les fameux Apéros du marché qui commenceront ce mercredi 29 juin. Le 13 juillet, le jour du début des soldes correspondra également à cet évènement . « Le lendemain c’est férié, il va y avoir du monde en ville alors que nous avons trouvé opportun de mettre en synergie toutes les forces du centre-ville pour que tout le monde en profite », continue Daniel Benedettini .



À l’occasion des soldes, des jeux de concours se tiendront sur les réseaux sociaux de l’association des commerçants bastiais afin de gagner des bons d’achat de 200 euros à dépenser dans tous les commerces de proximité adhérents.