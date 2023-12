Pour Noël, Calvi scintille avec ses animations

Pour sa nouvelle édition, le marché de Noël quitte la place Bel Ombra pour investir le parking de la gare, offrant ainsi aux habitants et visiteurs une expérience festive inédite. "C'est un nouveau départ pour notre Village de Noël. Nous avions ressenti le besoin de changer de lieu, de sortir des sentiers battus. La place Bel Ombra a fait son temps, et avec les travaux récents à proximité, il était temps de se renouveler", explique Pierra Simeoni, adjointe au maire chargée de la politique culturelle de la Ville, soulignant la volonté de diversifier l'expérience festive.



Le choix du parking de la gare, propriété des Chemins de Fer de la Corse, n'a pas été anodin. "Nous avons observé à plusieurs reprises des associations de jeunes utiliser cet espace pour des événements. Les responsables de la gare et Hyacinthe Vanni ont généreusement donné leur accord pour notre Village de Noël. Nous avons également bénéficié du précieux soutien d'EDF pour l'alimentation électrique du grand sapin", ajoute-t-elle.



Les festivités promettent une atmosphère magique avec des chalets de Noël proposant des mets délicieux, des stands d'artisans, le traîneau de Babbu Natale, des scènes pour des spectacles, ainsi que des manèges et des stands pour le plaisir de tous. Une grande parade nocturne au départ de la rue des écoles ajoutera une touche animée le vendredi soir. "Après la période difficile du Covid, nous avons décidé de mettre l'accent sur les animations destinées aux adultes cette année. Nous souhaitons offrir une expérience festive complète avec de la musique, de la nourriture et des boissons, le tout sur le même site", explique Didier Bicchieray,adjoint au maire de la ville de Calvi, délégué au sport.

Calvi s'est également parée de splendides décorations et illuminations de Noël dans toute la ville. "Nous avons travaillé avec une société privée, soutenus par nos services techniques qui ont mis en place des guirlandes, des motifs lumineux et des traverses lumineuses depuis le mois de novembre. Nous avons mis les bouchées doubles pour créer une atmosphère magique", conclut Didier Bicchieray.