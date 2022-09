Pour Femu a Corsica la visite d'Éric Dupond-Moretti en Corse est "totalement incompréhensible"

La rédaction le Jeudi 22 Septembre 2022 à 16:10

Le ministre de la Justice a entamé ce 22 septembre son premier déplacement officiel en Corse. Une visite de deux jours qui a commencé ce jeudi après-midi, au tribunal d’Ajaccio où il a rencontré les acteurs judiciaires et le Girtec, et qui se poursuivra demain en Haute-Corse pour l'audience d'installation d’Hélène Davo, la nouvelle Première présidente de la Cour d'appel de Bastia.



Attendu sur un certain nombre de dossiers par les élus insulaires et les magistrats, le garde des Sceaux a déclaré qu'il ne s'exprimera pas sur l'assassinat d'Yvan Colonna et sur la situation de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi pendant son déplacement. Femu a Corsica n'a pas tardé à réagir et dans un communiqué diffusé ce jeudi, le parti de la majorité territoriale, qui qualifie cette visite de "totalement incompréhensible", regrette que le "ministre responsable de l'administration pénitentiaire, passe deux jours dans l'ile sans aborder les question essentiels à la solution politique recherchée" et demande au Gouvernement et à l'Etat "de faire un choix clair, univoque et constant."