Porto-Vecchio va se doter d'un office municipal des sports

Cet outil de travail précieux pour les clubs, mais aussi pour la municipalité, sera un lieu d'échanges entre acteurs du sport local avec un seul objectif dynamiser ce secteur vital en intervenant dans de nombreux domaines liés à une meilleure pratique dans l'ensemble des disciplines.

L'OMS aura pour but d'inciter, de fédérer, mais aussi d'accompagner et de soutenir le sport dans toute sa diversité que ce soit en termes de compétitions, de formations mais aussi, dans un domaine très important qu'est le sport santé.

Une transversalité indispensable qui permettra au plus grand nombre de trouver pratique à son goût.