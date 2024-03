Porto-Vecchio va accueillir vingt enfants ukrainiens, pour une semaine de vacances loin de la guerre

Pour un enfant ukrainien, prendre congé de l'école, c'est bien souvent ne pas pouvoir prendre congé de la guerre, qui empoisonne leur quotidien depuis déjà plus de deux ans. C'est dans l'idée de les extraire de cette réalité douloureuse que Porto-Vecchio s'est inscrit en 2022 à un programme européen, Bridges of Trust, qui vise à tisser des partenariats entre des villes européennes et ukrainiennes. Ce programme, Jean-Christophe Angelini en pris connaissance par l'entremise d'Henri Malosse, l'ancien président du comité économique et social européen, et corse d'origine.



Kamianske est une ville située dans l'oblast de Transcarpatie, à la lisière des frontières slovaque, hongroise, roumaine et polonaise. "Les villes de Portivechju et de Kamianske appartiennent toutes deux à des régions excentrées du pays

auxquels elles sont rattachées", présente la délibération qui a été adoptée en janvier par les élus porto-vecchiais. Elle faisait suite à une convention de partenariat conclue en novembre 2022 à l'échelon européen. Et cette semaine, le maire de Kamianske Stanynets Mykhailo est venu passer trois jours à Porto-Vecchio, en compagnie de son épouse Mariana. Il a signé, ce vendredi à la médiathèque L'Animu, la convention locale du partenariat, celle qui entérine les actions qui vont être entreprises, à savoir : l'achat par la ville de Porto-Vecchio de trois groupes électrogènes, de lampes dynamo et de couvertures de survie. Ce matériel va être acheminé à Kamianske, pour participer à l'effort de reconstruction du pays, but premier du programme européen Bridges of Trust.



"Le plus important, c'est pour les enfants"



Mais aussi, cette convention va permettre d'envoyer à Porto-Vecchio vingt enfants de Kamianske. Ils seront accueillis en camping durant une semaine, sur le site d'A Quercetta. Avec un programme axé sur la découverte de la cité de Sel : excursions en forêt de l'Ospedale, visite du centre-ville et des marais salins, avec en prime diverses activités ludiques et sportives au complexe Galaxy de Lecci et au stade du Prunellu.



Stanynets Mykhailo s'est montré reconnaissant de l'accueil des Porto-Vecchiais : "Je vous remercie d'aider autant les Ukrainiens. Cette convention va bien aider ma ville pour réparer les dégâts de la guerre. Mais le plus important, c'est pour les enfants. C'est bien qu'ils puissent venir ici se libérer un peu l'esprit. C'est vraiment très important pour eux." Jean-Christophe Angelini s'est engagé à les accueillir à bras ouverts : "Nos villes sont désormais liées en terme de destin, de projets et de soutien. Vos jeunes vont pouvoir venir profiter de moments de paix et de joie au coeur d'une cité qui, désormais, est aussi la leur."