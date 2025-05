Porto-Vecchio : un Canadair contraint à un amerrissage d’urgence pendant un exercice

L’incident s’est produit peu après 10 heures, ce jeudi matin, alors qu’un Canadair participait à une manœuvre d’écopage dans le cadre d’un exercice planifié dans le golfe de Porto-Vecchio. Au cours de l’opération, l’équipage a été contraint d’interrompre la manœuvre et de poser l’appareil d’urgence sur l’eau, à proximité du port. Les trois personnes à bord ont été rapidement secourues et sont toutes saines et sauves, précise le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud. Une équipe de plongeurs a été dépêchée sur les lieux pour sécuriser l’avion et porter assistance à l’équipage.