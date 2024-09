Porto-Vecchio : les Quenzesi brisent un maillon de la chaîne coloniale génoise

Ce document est d’autant plus important que la très ambitieuse colonisation de Porto Vecchio se révélera un échec cuisant et conduira à-partir du début du 17siècle à son peuplement par ces mêmes Corses qui avaient d’abord été considérés comme une menace pour la colonie ! En 1600 en effet, soixante ans après sa fondation, la République de Gênes allait constater qu’en plus de la malaria et des raids des corsaires, les Corses de l’intérieur faisaient systématiquement échouer la colonisation du préside par des populations venues de Ligurie en détruisant leurs récoltes et en les persécutant physiquement : « Les hommes des pays voisins (…) font tous les jours beaucoup de dommages et empêchent la culture de ce territoire, envoyant de nuit le bétail détruire les orges et les grains quand ils sont en fleur, et les choses en sont réduites à l’impression que tout le travail et les dépenses faites jusqu’ici sont jetés par la fenêtre, sans espoir de pouvoir avancer si un prompt et opportun remède n’est trouvé » (08 février1600). Leur ouvrir la porte d’une citadelle désertée fut alors la seule solution pragmatique à laquelle les Génois purent opter, ce qui avait déjà été suggéré par un gouverneur de l’île, Pier Battista Cattaneo, lors d’un précédant échec de colonisation une vingtaine d’années plus tôt.Le plaidoyer de misser preti Ludovicu est donc le premier d’une longue suite de revendications territoriales et de rapports conflictuels avec les colons et les Gouvernements extérieurs qui ne devaient véritablement s’achever que sous… Napoléon III, lorsque fut mis un terme définitif aux contestations locales avec le Domaine d’Etat.Le contexte se rapproche ici de celui décrit par Machiavel, qui relevait dans Le Prince que « quand on acquiert des Etats dans un pays différent de langue, de mœurs et d’institutions, c’est là que se trouvent les difficultés, et il faut avoir beaucoup de chances et d’industrie pour les conserver… ». Il suggérait donc « d’y envoyer en un ou deux endroits des colonies, qui soient comme des chaînes pour cet Etat » et ajoutait : « Avec les colonies on ne dépense guère ; avec peu ou pas de frais on les envoie et les maintient ; on ne lèse que ceux à qui on enlève leurs terres et leurs maisons pour les donner aux nouveaux habitants, c’est-à-dire une infime partie de cet Etat. Ceux qu’on lèse, demeurant dispersés et pauvres, ne peuvent jamais vous nuire… »À Porto Vecchio pourtant, comme ce premier manifeste des habitants de Quenza l’annonce, un maillon de la chaîne coloniale génoise allait être brisé.Bien sûr, il ne faut pas tomber dans le manichéisme : Les rapports et leurs évolutions sont plus complexes et le « bénéfice » que voulait espérer les Quenzesi de la fondation du préside de Porto Vecchio s’en fait ici l’écho, tout comme leur volonté de peupler eux-mêmes la citadelle, qui s’accomplira par la suite. Mais nous sommes face à un acte précis et précieux, qui alimente un sujet récurrent et central de l’Histoire des Corses et son fil conducteur à-travers les siècles : La défense permanente de leur terre, face aux appétits extérieurs qui souhaiteraient la voir vide de ses premiers habitants.1 « Plage » : Territoire littoral d’une communauté montagnarde.