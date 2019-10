Porto-Vecchio : la dernière ligne droite pour la piste du stade Claude-Papi

GAP

L'installation des Quatre-Chemins n'était, en effet, plus en mesure d'accueillir des épreuves dans de bonnes conditions. Après des années d'attente et ces derniers mois réservés aux travaux, la piste de Porto-Vecchio est, désormais, opérationnelle. Une installation entièrement repensée pour permettre une utilisation optimale. Avec six couloirs en virage et sept en ligne droite, un sautoir à la perche replacé, deux cages distinctes de lancers (disque et marteau), deux aires de javelot, une rivière de steeple et une aire de poids remises au goût du jour, il est évident que l'installation de l'extrême sud a fière allure. Si l'on ajoute à cela un équipement flambant neuf, il n'en faut pas plus pour la situer tout en haut du palmarès insulaire. Quant au coût total des travaux il s'élève à plus 1,5 million d'euros.Restait à passer le cap de l'homologation et cette étape s'est déroulée, tout à l'heure, en deuxième partie d'après-midi en présence du représentant de la Fédération Française d'Athlétisme, M. Michaud responsable de la commission nationale des équipements sportifs. Un moment important pour lequel le maire de la Cité du Sel Georges Mela, président de la communauté de communes, accompagné du maire de Monacia Marc Luciani vice-président de la communauté de communes, en charge des infrastructures sportives, avait fait le déplacementLa visite de la piste, effectuée en présence de la présidente de la Ligue Corse Nicole Filippi, a permis de régler les derniers détails en vue de son homologation qui sera de niveau régional. Au-delà de la seule microrégion de l'extrême sud, la piste du stade-Papi est un très bel outil de travail pour l'ensemble de l'athlétisme corse comme l'a souligné Georges Mela. "C'est une très belle réalisation qui met en valeur la qualité du travail entrepris par les différents intervenants sur ce projet. Cette qualité de réalisation place la piste de Porto-Vecchio en tête au plan insulaire et permet d'entrevoir l'avenir avec beaucoup d'ambition pour l'athlétisme local qui possède, désormais, un très bel outil de travail au service de la jeunesse. Mais au-delà, elle va contribuer au développement de ce sport au plan insulaire tout entier. De plus, c'était un engagement que j'avais pris pour que ces travaux puissent être entrepris et achevés en temps et heure pour que cela coïncide, également, avec les 40 ans de l'AS Porto-Vecchiaise Athlétisme. J'en suis, par conséquent, doublement heureux".Reste, maintenant, à inaugurer cette installation. Celle-ci devrait intervenir dans les prochaines semaines en présence, sans doute, du président de la Fédération Française d'Athlétisme, André Giraud, dont on connait les attaches avec la Corse.