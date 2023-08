Porto-Vecchio : la dédicace d’Yves Loviconi au "Verbe du Soleil"

Sans être démonstratif Yves Loviconi, dans cette autobiographie sans concession revendique haut et fort son parcours et sa détermination face à la justice à tel point que le 10 mai 1981 il n’a pu bénéficier de la loi d’amnistie le faisant du coup basculer sous le régime du droit commun. Refusant l’injustice sous toutes ses formes, Yves Loviconi a payé au prix fort sa volonté de demeurer droit dans ses bottes.

Tout cela est raconté dans Corse et Rebelle qui, au-delà d’un engagement politique, résume un parcours de vie.