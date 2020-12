Porto-Vecchio a son office municipal des Sports

L'assemblée générale constitutive en présence de Véronique Filippi, adjointe en charge des sports, a porté à la présidence Gilles Seydoux responsable du club de Judo. Max Giagheddu, en est le secrétaire général alors que le poste de trésorier a été confié à Olivier Maisetti.

Interlocuteur privilégié du sport local, l'OMS est le lien indispensable avec les instances municipales et constitue une véritable force de proposition.





Dans le même temps, l'OMS aura pour but de fédérer les énergies dans le cadre d'une représentation la plus large possible du tissu sportif local.

C'est d'ailleurs ce que soulignait le nouveau président Gilles Seydoux: "Nous devons permettre aux sportifs, au travers de l'OMS, de s'exprimer avec des échanges constructifs en direction de la municipalité. Ce sera l'occasion d'aller encore plus de l'avant en faisant remonter les besoins mais aussi en fédérant les énergies et les compétences".





De son côté Véronique Filippi tenait à réaffirmer la place du sport dans la Cité: "Les clubs doivent être partie prenante de la vie de la Cité. Le sport dans toute sa diversité et pour le plus grand nombre doit être au centre du débat et en cela le rôle de l'Office Municipal des Sports est très important".