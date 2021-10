Porto-Vecchio : Un week-end consacré à la lutte contre le cancer

Le coup d'envoi aura lieu le samedi 23 octobre à 10h30, avec un café citoyen, animé, à la médiathèque, par le professeur en Mathématique Dominique Barbolosi. Le thème de cette conférence grand public sera: "Du diagnostic aux traitements, quelques exemples d'utilisation de la modélisation mathématique pour aider les médecins à améliorer la prise en charge des patients".



Une journée sportive par excellence



Après ce lever de rideau placé sous le signe de la science, tout se poursuivra, le lendemain, dimanche 24 octobre, par une journée où le sport et ses bienfaits sur la santé seront mis en en avant. En effet, à partir de 10 heures, l'Animu ouvrira ses portes et le public pourra découvrir un village associatif entièrement consacré à la prévention contre le cancer au travers des bienfaits d'une pratique sportive régulière. Une course de 7 kilomètres et une marche de 5 kilomètres au départ de l'Animu auront lieu à partir de 11h30. Le montant des engagements pour ces deux épreuves solidaires par excellence, d'une valeur de 10 euros, sera entièrement, reversé au profit de l'association La Marie Do . D'ores et déjà cette initiative a reçu le large soutien du milieu associatif. Durant ce même week-end l'association des commerçants de Porto-Vecchio va décorer la ville en rose. Un signal fort mettant en lumière combien la solidarité, la générosité et le partage seront de rigueur durant ces deux journées;

Concernant la marche et la course, il est précisé que les engagements pourront s'effectuer sur le site de Krono Corsica. Bien entendu, les personnes désireuses de prendre part à l'une de ces deux épreuves auront la possibilité, également, de s'engager sur place le dimanche 24 octobre à partir de 10 heures.

Plus que jamais le slogan Insembu, figurant sur l'affiche de présentation est de rigueur. La ville de Porto-Vecchio en partenariat, entre autres, avec l'ARS, Mattu di Mat, Inseme, La Ligue Contre le Cancer, Les Soeurs de Combats, La Marie Do et l'association des commerçants a décidé de jouer la carte de la solidarité pour soutenir les personnes atteintes par la maladie, mais aussi les familles ainsi que les aidants.