Porto-Vecchio : Quand les professeurs du lycée s'adressent à leurs élèves en vidéo

Le lycée est fermé, lui aussi, depuis plus d’un mois maintenant et c’est par le biais d’une vidéo postée sur YouTube que les professeurs ont tenu à s’exprimer d'une façon pour le moins originale.Le lycée a, en effet, monté un clip de 6 minutes accompagné d’une musique entrainante pour, sur une touche positive et dans l'attente de retrouver les élèves, passer le message des professeurs.