Porto Vecchio : Plusieurs dizaines de virtuoses au « Cuncorsu Mediterraniu di Pianò Opus Corsica »

« Cette manifestation propose de découvrir de nouveaux talents et d’encourager leur parcours musical » explique Xavier Torre, président fondateur avec Laura Sibella, directrice artistique, de l’association Opus corsica, à but non lucratif, créée en 2020. Objectif : Unir patrimoine et culture, organiser des rencontres improbables, produire des spectacles, réfléchir sur la transmission, innover dans les formats.



Pour cette 4e édition, ce samedi 30 novembre à 19h en la salle Rouge d l’Espace Jean-Paul de Rocca Serra au Centre Culturel et de Congrès de Porto-Vecchio, un concert gratuit d’une jeune pianiste virtuose de 11 ans, Ava Lescure Bourdoncle. Concertiste virtuose cette jeune prodige est née en 2013 dans une famille de musiciens, son père, sa mère et son frère sont d'éminents pianistes français. Elle pratique le piano depuis ses 3 ans avec ses parents. Elle a donné son premier récital à l'âge de 5 ans et participe à de nombreux festivals et concours de renommé internationale.



« Ce concours est organisé en synergie avec le conservatoire de Corse, les pôles territoriaux, les associations de musique et le soutien de partenaires privés et publics » souligne Xavier Torre. «On se réjouit que les pianistes de toute la Corse ont encore répondu en très grand nombre cette année pour participer à ce Concorsu Mediterraniu di Pianò Opus Corsica ». Les auditions publiques auront lieu ce samedi 30 de 14h à 17h et dimanche 1er décembre de 9h30 à 12h et de 14h à16h. Le jury sera présidé par la célèbre pianiste concertiste Alexandra Lescure. Le jury est composé d’une sélection de talentueux professeurs venus eux de toute l’île. Les diplômes du Concorsu Mediterraniu di Pianò Opus Corsica 2024 seront décernés par le jury et le président d’Opus Corsica le dimanche à 16h30 lors de la cérémonie de clôture, en même temps que les lots offerts par les partenaires privés et publics, et en présence du maire de la ville, des élus et des différents responsables des services de la culture.