Porto-Vecchio : Le bureau de poste des 4 chemins déménage

Le bureau de poste du 4 chemins à Porticcio ferme ses portes pour rouvrir trois semaines plus tard, le 15 mai, dans des locaux neuf et modernes, à la même adresse mais de l'autre côté du parking.



Durant toute la durée la fermeture, c'est à la PCC1 de Porto-Vecchio située rue General Boissoudy qu'il faudra d'adresser pour le retrait des lettres recommandées et des colis (horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8H30 à 16H00. Le samedi de 8H30 à 12H00).



Pendant cette période l’entreprise réorganise aussi l'accueil des autres services. Et pour toutes les autres opérations postales (affranchissement, dépôt de courriers et colis, ventes d’emballages prêts-à-envoyer) et financières, les clients sont invités à se présenter au bureau de poste de l haute ville à Porto-Vecchio, à Sotta ou à Sainte Lucie de Porto-Vecchio.



Le conseiller bancaire reste joignable par mail ou par téléphone au numéro habituel.