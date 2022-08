Porto-Vecchio : La 12e Fête du Sport samedi 3 septembre au complexe du Prunellu

Le slogan de la Fête du Sport de Porto-Vecchio est bien explicite: " A chi faci u sportu ùn invechjà" ( il n'y a pas d'âge pour faire du sport) tant il est vrai qu'au-delà de la performance il s'agit, pour le plus grand nombre de conserver une bonne santé. Ce rendez-vous du tout début du mois de septembre, période de toutes les rentrées, qui donne le coup d'envoi de la saison pour les associations de la troisième ville de Corse se déroulera ce samedi 3 septembre au complexe sportif du Prunellu.



Une 12e édition dont le coup d'envoi sera donné à 10 heures et dont le baisser de rideau est prévu à 18 heures. Durant ce laps de temps, les Porto-Vecchiais auront tout le loisir de fréquenter les différents stands qui donneront à voir la palette très diversifiée de la pratique sportive dans la Cité du Sel. Entre, justement, pratique et démonstration l'occasion sera donné de se familiariser avec des sports plus traditionnels et qui ont participé à écrire l'histoire locale et d'autres plus récents. De l'athlétisme au tir sportif, en passant par les arts martiaux, le tennis et le tennis de table, le rugby, les différents danses ainsi que le golf et bien autres disciplines encore, c'est une journée très sportive qui est proposé durant l'ensemble de ce samedi qui consacrera le sport dans toute sa diversité. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte car s'adressant à tous les publics toutes générations confondues.