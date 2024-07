Porto Latino à Bastia : programme, accès et infos pratiques… tout savoir sur l’édition 2024

Le programme

Le festival ouvrira ses portes chaque soir à 19h00. Le samedi 3 août, Myra montera sur scène à 21h30 suivi de Josman à 23h00. Le dimanche 4 août, Ielena, gagnante du Tremplin, se produira à 21h30, suivie de Grand Corps Malade à 23h00. Le lundi 5 août verra les performances de Flavia Coelho à 21h00, Santa à 22h45 et Papooz à 00h30. Le festival se clôturera le mardi 6 août avec Kumbia Boruka à 21h30 et Louise Attaque à 23h00.





Comment se rendre au festival ?

Pour se rendre au festival, plusieurs options de transport sont disponibles. En voiture, les parkings de la ville seront accessibles et une navette gratuite reliera le parking de l'Arinella à la caserne des pompiers. Les lignes de bus N et C seront prolongées jusqu’à 2h00, avec des départs toutes les 30 minutes, et une navette spéciale circulera entre le parking de l'Arinella et la caserne des pompiers. En train, il y aura cinq rotations en début de soirée au départ de Furiani et trois rotations en fin de soirée au départ de Bastia.



L'entrée principale du festival se situe au pied de la cathédrale Sainte-Marie, avec des accès par la porte Louis XVI, Aldilonda et l’ascenseur Romieu.





Où acheter les billets ?

Les tickets peuvent être achetés à la Boutique Formes (22 rue César Campinchi, Bastia), à l’Espace Media (RN 193 Espace Tamburini, Bastia Sud), au Tabac Oliva (Centre commercial Monte Stello, Borgo), à la Boutique Caktuslab (10 rue Maréchal Ornano, Ajaccio) ou en ligne sur www.portolatino.fr.



L’événement est gratuit pour les moins de 6 ans, et des tarifs préférentiels sont disponibles pour les 6 à 11 ans. Le pass cultura est accepté pour les jeunes de 12 à 25 ans auprès des revendeurs de tickets à Bastia (Boutique Formes et Espace Media) ainsi qu’au guichet à l’entrée du festival. Des stands de restauration rapide (foodtrucks) seront présents sur place pour ravir les papilles des festivaliers.