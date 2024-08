Portivechju : le rugbyman toulousain Ange Capuozzo hôte de la Municipalité

La réception qui s’est déroulée en présence du maire Jean-Christophe Angelini, de l’adjointe aux sports Véronique Filippi ainsi que de jeunes licenciés de l’école de Rugby de la Cité du Sel ainsi que des présidents et des dirigeants de Portivechju Rugby et de Porto-Vecchio XV Gérald Pescheux, Freddy Giovannoni et Dumé Marcellesi.





Double champion de France avec le Stade Toulousain en 2023, face à La Rochelle, et au mois de juin dernier après l’imposant succès sur la pelouse du stade Vélodrome face à Bordeaux-Bègles (59 à 3) Ange Capuozzo, actuellement en vacances en famille dans l’extrême sud de la Corse, a de plus remporté la Coupe d’Europe face au Leinster 31 à 22 le 25 mai dernier dans l’enceinte du Tottenham Hotspur Stadium. Déjà un très beau palmarès à 25 ans pour le pensionnaire de la Squadra Azzura qui a rejoint Toulouse en 2022 après avoir effectué ses débuts professionnels à Grenoble (Pro D2)

Cette réception faut aussi un beau moment de partage avec les jeunes licenciés, mais pas seulement, avec la traditionnelle séance d’autographes.