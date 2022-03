Portivechju : Wassyla Tamzali hôte de marque de "L'Animu"

C ette rencontre qui était animée par Robert Colonna d'Istria, a évoqué les thèmes du féminisme, des relations franco-algériennes, mais aussi de l'héritage du colonialisme. Tout cela vu au travers du destin des femmes algériennes. Des thèmes pour le moins sensibles d'autant que ce que l'on a longtemps appelé les événements d'Algérie sont encore dans toutes les mémoires et de manière parfois très douloureuse. Aujourd'hui encore le combat des femmes en Algérie est difficile.

Une conférence qui s'est déroulée en présence d'une belle assistance et les questions qui ont fusé à l'issue de l'intervention de Wassyla Tamzali ont souligné l'intérêt suscité par cette lutte pour la liberté.

Wassyla Tamzali consacre sa vie à la cause des femmes et ce depuis plusieurs décennies. Native en 1941 de Bejaia, l'ancienne Bougie de la présence française, Wassyla Tamzali a été avocate au barreau d'Alger, durant onze ans de 1966 à 1977. Elle fut, également, directrice du programme de l'UNESCO pour la promotion de la condition des femmes en Méditerranée et membre fondatrice du Collectif Maghreb Egalité (1992). De la moitié des années 90 jusqu'au début du 21e siècle , elle a participé activement aux forums civils Euromed, en tant que chargée des rencontres de femmes et du dialogue des cultures. Elle est membre du réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme.





En 2001, elle accède à la vice-présidence du Forum international des Femmes de la Méditerranée. En 2005, elle est membre du comité d’organisation du 10e Congrès mondial des études féministes sur les migrations, avant de devenir, en 2006, directrice exécutive du Collectif Maghreb Égalité.

Voici dix ans elle a été à l’initiative, en compagnie de sept autres femmes arabes, de l'appel des Femmes Arabes pour la dignité et l'égalité.

C'est par conséquent une militante au long cours qui a évoqué, durant pratiquement deux heures, ce sujet très sensible de la dignité des femmes.