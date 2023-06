Portivechju : Òmara soufflera sa deuxième bougie ce 1er juillet

Cette siconda Branata d'Òmara débutera à 10 heures et sera l'occasion d'aller à la rencontre des auteurs mais aussi de découvrir ou de redécouvrir les livres qui jalonnent le parcours de cette jeune maison d'édition dont l'objectif clairement affiché, au-delà du fait de donner un éclairage particulier à des écrivains corses ne manquant pas de talent, est de faire entrer la littérature corse dans une autre dimension

la production de la maison d'édition portée par Marcu Biancarelli ne manque pas d'intérêt, le public pourra découvrir les trois derniers ouvrages Le Silence des Fantômes, De La Fureur, ainsi que le recueil de nouvelles Le Chant des Ronces . Jean-Simon Ottavi, Jean-Pierre Parrocchetti et François-Xavier Dianoux-Stefani en sont, respectivement, les auteurs.



Les premiers romans de Jean-Simon Ottavi et Jean-Pierre Parrocchetti

Deux livres aux univers différents quoi que ....

Avec Le Silence des Fantômes, Jean-Simon Ottavi nous fait entrer dans la vie de Romain et Rose. Les aléas de la vie, l'éloignement qui s'installe dans un couple et le hasard d'une rencontre font que le couple se déchire. Romain décide de partir se réfugier dans la maison de son grand-père, celle-ci depuis longtemps abandonnée. La demeure est-elle vraiment un refuge ?

Cette maison véritable personnage central du livre semble animée d'une vie étrange. Romain pense se ressourcer en revenant dans cette demeure où il a connu les joies de l'enfance, mais rapidement un sentiment étrange se fait jour.

Pourquoi sa mère qui a hérité de la maison l'a quittée précipitamment et n'a jamais voulu y revenir ?

Le secret de famille pèse de tout son poids dans ce monde de non-dit.

Quelle est la réalité ? Pourquoi cette chape de plomb ?

Romain va se battre contre les siens, sa mère, son père, cet oncle Lucien énigmatique mais aussi pour retrouver Rose. Le prix de la vérité est lourd à payer, mais Jean-Simon Ottavi, même si la violence des situations est bien existante, nous livre un

ouvrage où la résilience et l'amour finissent par triompher et les preuves qui en sont données sont éclatantes.

Et si au bout du compte l'histoire venait à se répéter.....





De son côté Jean-Pierre Parrocchetti, avec De La Fureur, nous fait changer de cadre avec Jean, militaire qui revient d'Afghanistan. Seulement la guerre qui meurtrit et déchire les corps, a bousculé sa tête. Ce qu'il a vu et vécu là-bas est indélébile. Alors quand il revient en Corse sur sa terre là où il devrait se ressourcer, rien ne se passe comme prévu. Les choc des mondes et des valeurs, au passage Jean-Pierre Parrocchetti épingle l'actuelle société corse faite de paraître et de fausses valeurs, est bien là. Jean lui connaît les vraies celles qui se basent sur la réalité et la cruauté des situations avec ses copains, Pedro, Nasser et Lucien. Ses potes d'armée, beaucoup moins chanceux.

Jean est revenu mais suivi pour ses troubles post-trauma. La Corse est un refuge pas si sûr que cela. Le décalage est trop grand, trop lourd et puis il y a son ancienne fiancée qui ne l'a pas attendu, qui a refait sa vie avec un "bouffon". Jean a besoin de s'isoler de remonter dans sa montagne, mais celle-ci va le mettre face à lui-même, à ses peurs et ses croyances. Les fantômes sont bien présents et ont des choses à lui dire .

Fuir cette société matérialiste pour retrouver ses valeurs mais est-ce cela la quête?

Alors peut-être convient-il de partir pour vivre sa vie et se retrouver. Quitter cette terre qui est la sienne. L'heure du choix est arrivée et il n'y aura pas de regard en arrière.





Le Silence des Fantômes et De La Fureur sont à découvrir ce samedi à L'Animu. Deux ouvrages où l'homme est face à ses choix...

Dans tous les cas deux ouvrages à découvrir sans modération au regard de la qualité de l'écriture.