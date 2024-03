Portivechju : L’association Sensi’Teen récompensée

C’est pour cela que trois jeunes lycéennes de Portivechju, Ella Lambert, Livia Branca et Jade Lafargue ont décidé de répondre à un appel à projets jeunes, dans ce domaine, concernant un public de 13 à 22 ans.





Au terme de deux années de maturation, ce projet a débouché sur la création de l’association Sensi’Teen qui a l’ambition de créer une plateforme d’information justement sur ces thèmes. Ce projet parmi bien d’autres a été remarqué et même récompensé ce vendredi matin à la Maison des Ados de Portivechju. Ainsi, Ella Lambert, Livia Branca et Jade Lafargue se sont vues remettre un chèque de 2.000 euros en présence d’Emmanuelle Giraschi, deuxième adjointe de Portivechju en charge de la santé et du secteur social et présidente du Groupement d’intérêt public de la Maison des Ados, de Nicolas Cucchi vice-président du GIP et maire de Zonza ainsi que de Bruna Guidicelli assistante sociale à la MSA et de Sophie Ettori qui a accompagné le trio d’élèves de terminale lors de l’ensemble de la construction de ce projet.





La date de cette remise des prix ne doit rien au hasard, car effectuée en ce vendredi 8 mars journée internationale des droits de la femme. Ella Lambert, Livia Branca et Jade Lafargue seront d’ailleurs invitées le 22 mars prochain à Sainte-Lucie di Portivechju dans le cadre d’un colloque dédié aux conduites addictives.