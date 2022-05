Portivechju : Focu pà u Carruleddu Championship 2022

Cette course de "caisses à savon" véritable moment de convivialité va revenir sur le devant de la scène pour le plus grand plaisir des Porto-Vecchiais mais pas seulement. U Carruleddu Championship, qui par le passé avait rassemblé plusieurs milliers de spectateurs, va connaître dans le cadre de cette édition 2022 un évident succès de fréquentation alors que les premiers tours de roues n'ont pas encore eu lieu. Ce sont en effet 45 carruleddi qui figurent sur la liste des inscrits. Une participations record !



La journée de dimanche sera "copieuse" et débutera dès 9 heures avec l'accueil des participants et s'achèvera aux alentours de 18 heures avec la remise des prix. Durant cette amplitude horaire les rendez-vous seront nombreux avec notamment une pause méridienne à l'évident attrait avec le spuntinu dans les établissements partenaires agrémenté d'un concert gratuit du groupe l'Alba. La cour de l'école Joseph Pietri accueillera un espace de jeux dédié aux enfants

En ce qui concerne le Carruleddu, la course se déroulera sur un parcours, ne manquant ni de difficultés ni d'attraits, long de 750 mètres avec un départ in Core di Paesu et une arrivée 750 mètres plus loin et plus bas surtout, au niveau du parking des douanes. Les essais libres auront lieu le matin avant la course officielle qui débutera à 14h30. Pour ce retour sous les feux de la rampe, les jeunes concurrents âgés de 16 ans auront le droit d'y prendre part et ce pour répondre à la forte demande des plus jeunes.

Cette belle et longue journée s'achèvera par la remise des prix qui sera l'occasion de décerner de nombreux trophées: bien entendu le carruleddu le plus rapide, mais aussi la plus belle chute, en passant par le meilleur déguisement, le prix du meilleur mécano, et du meilleur écolo, sans oublier le coup de coeur de la journée.

Comme on peut le constater la part la plus belle sera réservée à la fête lors de ce rendez-vous dominical mais aussi à la langue corse avec cet événement entièrement bilingue avec comme fil rouge cette volonté de donner une plus grande visibilité sociale à la langue corse et d'en valoriser l'usage au sein d'un événement populaire et sportif.