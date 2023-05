Porticcio : un commerçant échappe à une tentative d'assassinat

Dans la nuit du 1er au 2 mai, Tony Salasca, gérant de l'établissement de nuit "Before" à Porticcio, a été la cible d'une tentative d'assassinat. Vers 2h30 du matin alors qu'il garait sa voiture devant son domicile situé à la résidence I Candilelli deux hommes encagoulés et armés ont ouvert le feu sur le commerçant qui a réussi à prendre la fuite.

Selon les premières informations, la victime qui devrait être auditionnée dans la journée n'a pas été blessée.



Peu après les faits, un véhicule incendié a été retrouvé au rond-point du Benista, avec des armes à l'intérieur.



Le procureur d'Ajaccio, Nicolas Septe, confirme qu'une enquête pour tentative d'assassinat en bande organisée a été ouverte et confiée à la brigade de recherche d'Ajaccio.