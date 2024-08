Porticcio inaugure sa nouvelle maison médicale de garde pour décharger les urgences

Une excellente nouvelle pour les habitants de la rive sud. Ce dimanche 4 août, la ville de Porticcio lancera sa maison médicale de garde. Ce nouveau bâtiment de 80 mètres carrés, situé tout proche de la mairie, sera doté de deux salles de consultation et d’une salle de soin. Ce seront deux médecins issus du service médical d’urgence SOS Médecins qui se relayeront tous les week-ends dans cet établissement de santé.

Valérie Bozzi, maire de Grossetto-Prugna Porticcio, se réjouit : « Je remercie l’ARS pour ce partenariat et SOS Médecins pour leur engagement, gage de qualité. Ce projet est né après la période de la COVID. Ce sont des locaux communaux qui ont été transformés et aménagés. Cette offre permettra de désengorger les urgences et d’offrir des services de proximité et de qualité pour les habitants à l’année – 20 000 personnes – mais aussi les nombreux estivants – environ 100 000 personnes sur la rive sud – qui n’auront plus à se déplacer à Ajaccio pour se faire soigner. »





Antoine Ottavi, co-fondateur de SOS Médecins Ajaccio, est présent au côté de deux autres médecins du service médical d’urgence, Dr Pittiloni Andrea et Dr Sciarli Camille : « Nous avons accepté de participer à ce projet en complément de notre activité de médecin généraliste. Prochainement, nous ouvrirons des visites à domicile pour les patients les plus âgés. Nous souhaitons pérenniser cette mission, » explique-t-il. Philippe Mortel, de l’ARS, voit lui aussi plus loin : « Cette ouverture va perdurer toute l’année. Nous y amènerons potentiellement des dispositifs de prévention, de dépistage, des dons du sang. On peut envisager aussi de doter les infirmières de mallettes connectées. »

Enfin, Carole Viviani, de l’Association de professionnels de santé libéraux, ajoute : « Cette équipe de soins a pour objectif de devenir une maison de santé, avec des consultations auprès de spécialistes. L’évolution se fera après observation des demandes. Les membres de SOS Médecins seront appuyés par les libéraux de ville pour coordonner le travail. Nous devons aider la population, en les détournant d’un trajet inutile et en laissant les urgentistes se consacrer à leur mission première. »



Ce projet, d’un coût de 68 000 euros, a été financé par l’État, la CTC et la commune de Grossetto-Prugna Porticcio. La maison médicale sera ouverte tous les week-ends, le samedi de midi à 22 h et le dimanche de 8h à 22h.