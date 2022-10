Porticcio : "Regards sur le Doc" à la Ccas de Marinca jusqu'au 21 octobre 2022

Partenaire du Figra, Festival International de Grands Reportages d’Actualité, les AS de l’Energie proposent, au travers de Regards sur le doc, de changer d’angle. Les espaces de partage d’opinions, de prises de paroles, de concertations, étant, malgré leur importance, de plus en plus rares dans notre société, il nous faut trouver et cultiver des manières d’échanger et de nous confronter.





"Regards sur le Doc" est un outil, mis en place, afin d’ouvrir grand le champ de l’information, de casser le discours de masse et fouiller autrement des problématiques qui nous concernent tous.





Cette 10ème édition s’inscrit donc comme un sursaut après la crise sanitaire, comme l’obligation de découvrir d’autres points de vue documentés en pleine guerre, afin de comprendre le monde qui nous entoure et agir.