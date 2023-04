Porticcio : Le bureau de poste est fermé pour travaux

Le bureau de poste de Porticcio ferme ses portes pendant un mois pour cause de travaux. Il s'agit pour la Poste "d'améliorer l'accueil du public mais aussi les conditions de travail de ses agents."



Durant toute la durée des travaux, c'est au local des boîtes postales qu'il faudra d'adresser pour le retrait des lettres recommandées et des colis (horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 16H00. Le samedi de 9H00 à 11H30).



Pendant cette période de travaux qui devrait durer jusqu'au 3 mai l’entreprise réorganise aussi l'accueil des autres services. Et pour toutes les autres opérations postales (affranchissement, dépôt de courriers et colis, ventes d’emballages prêts-à-envoyer) et financières, les clients sont invités à se présenter au bureau de poste de Bastelicaccia. (horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8H30 à 17 heures. Le samedi de 8H30 à 11H30).



Le conseiller bancaire reste joignable par mail ou par téléphone au numéro habituel.