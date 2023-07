Porticcio : La "Mère Méditerranée" en question ce lundi au CCAS Marinca

Fidèle à sa vocation de promouvoir les échanges culturels et de favoriser le vivre ensemble, l'organisme CCAS Marinca propose une journée riche en découvertes et en partages autour de la Méditerranée. "À travers cette rencontre, nous souhaitons créer un espace d'échange et de dialogue où la diversité culturelle de cette région emblématique pourra être mise en valeur." explique Michel Fazzini, Président de l'Union Territoriale Corse CMCAS-CCAS.

Le partenariat avec l'association Per a Pace, qui œuvre depuis de nombreuses années pour la paix, le respect des droits humains et la coopération internationale, renforce l'engagement de CCAS Marinca en faveur de la Méditerranée en tant que lieu de rassemblement, de tolérance et de fraternité. Cette première rencontre culturelle marque le début d'un voyage passionnant qui s'étendra sur cinq ans. "Durant ce "Quinquennat Méditerranéen",nous aspirons à approfondir nos connaissances sur cette région fascinante, à explorer ses richesses artistiques, culinaires, historiques et environnementales, tout en abordant les défis auxquels elle fait face. Au fil des années, nous souhaitons renforcer nos liens avec les communautés méditerranéennes, favoriser les échanges interculturels et encourager des actions solidaires pour le bien-être des populations de la région." détaille Michel Fazzini.



Ce lundi marque donc le point de départ de ce beau projet. 'Nous allons ouvrir le débat, sans avoir toutes les solutions ou une orientation particulière, sauf celle de se mettre autour d’une table, de dialoguer, d'échanger, pour tenter de trouver un chemin de paix, de bien-être pour la population corse, mais également pour celles qui bordent le bassin méditerrané et celles qui tentent de le traverser au péril de leur vie. C’est un tout, mais on l’aborde aussi par la porte la plus belle, celle de la culture, puisque l’on va exposer des richesses du bassin, proposer de beaux débats qui vont nous percuter”. précise le président.



On écoute Michel Fazzini