Port du masque obligatoire: Campagne de communication à Calvi

"Pour votre santé, protégeons-nous et protégeons les autres: Port du masque obligatoire sur l'ensemble des espaces publics de la Commune": c'est que vous pouvez désormais lire sur des banderoles et panneaux apposés aux quatre coins de la ville de Calvi.

Le maire de Calvi, le sous-préfet de l'arrondissement, le commandant de la Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale se sont réunis hier pour faire un point sur les nouvelles mesures gouvernementales concernant le confinement et les mesures sanitaires à respecter.

"La commune a souhaité nous accompagner dans la mise en oeuvre des mesures sanitaires, notamment en terme de communication puisque il y a un arrêté maintenant qui concerne l'ensemble du territoire de la Haute-Corse d'obligation du port de masque sur l'ensemble des espaces publics de nos communes. Malheureusement, force est de constater que cette mesure n'est pas encore totalement respectée, notamment à Calvi, dans un contexte sanitaire très dégradé aujourd'hui . Donc, l'idée c'est effectivement de communiquer de la manière la plus impactante possible et je remercie la Ville de Calvi qui s'est donnée les moyens avec ces banderoles et panneaux qui vont être apposés sur l'ensemble du territoire de Calvi pour rappeler à nos concitoyens l'importance du port du masque et ce qui va permettre aussi aux forces de l'ordre (gendarmerie et Police Municipale) de passer aux sanctions si c'est mesures n'étaient pas respectées" précise Florent Farge, sous-préfet de Calvi.





Le chef de bataillon Paulo de Carvalho ajoute:" Les contrôles actuels sont effectués en tenant compte des horaires les plus intéressants, à savoir le matin à la prise de service et le soir au retour. On axe aussi les contrôles la nuit puisque l'activité doit être réduite. Jusque à présent nous avons voulu faire preuve de pédagogie afin que les gens prennent conscience et connaissance de l'arrêté préfectoral promulgué il y a une semaine. Dorénavant, entre les informations mises en place par la mairie et celles relayées par la presse, que je remercie également, nous allons passer à une autre phase parce que vous connaissez effectivement la situation très dégradée, notamment en Corse où les capacités d'accueil en milieu hospitalier ne sont pas extensibles. On se doit donc de tous participer à cet effort demandé".







" Cette réunion de concertation était nécessaire pour clarifier les choses. Nous avons constaté que tous nos concitoyens ou visiteurs n'étaient pas forcément au courant de ces nouvelles mesures prises par l'État. C'est pourquoi, avec mes adjoints et conseillers municipaux, nous avons décidé de mener cette campagne de communication avec des bâches et panneaux d'information apposés dans des endroits stratégiques de la commune. Notre Police Municipale travaillera en collaboration avec la Gendarmerie pour veiller à ce que ces mesures, comme le port du masque obligatoire soient respectées" concluait Ange Santini, maire de Calvi devait conclure

Jean-Michel Nobili, adjoint au maire rejoignait le maire, le sous-préfet, les gendarmes et la Police Municipale pour se rendre aux différents points de la Ville où ces bâches et panneaux sont désormais visibles de tous.

Au cours de cette visite, plusieurs personnes sans masque étaient simplement rappelées à l'ordre.

Il n'en sera pas de même demain